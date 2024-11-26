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Бразилець нещодавно отримав чергову травму.

Батько нападника Неймара прокоментував прокоментував чергову травму сина, через яку він вибув на тривалий термін..

"Ми бачимо спекуляції… Я знаю, що ринок чекає, як Неймар повернеться. Але він завжди повертається краще, ніж був. На цей раз усе буде так само", — сказав Неймар Сантос-старший.

Нагадаємо, в Аль-Хілялі вже обговорюють можливість проведення переговорів із гравцем про розірвання контракту. У директорів клубу виникає все більше сумнівів щодо того, наскільки активно Неймар буде залучений у матчах частини сезону, що залишилася.