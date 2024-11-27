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"Гірники" догравали матч без тренера на краю поля.

Донецький Шахтар у матчі п'ятого туру основного етапу юнацької ліги УЄФА в гостях поділив очки з ПСВ.

Нідерландська команда відкрила рахунок на початку другого тайму, коли на 55 хвилині Робін ван Дейвен реалізував пенальті.

Проте "гірники" змогли відігратися, коли на 76 хвилині Антон Дродз зрівняв цифри на табло.

Також зазначимо, що з 80 хвилини донеччани грали без тренера на краю поля, оскільки Олексій Бєлік отримав другу жовту картку та був вилучений.

Після п'яти турів Шахтар набрав 10 очок і посідає восьме місце в таблиці Юнацької лізи УЄФА, а у ПСВ три бали за третю нічию поспіль та 26 рядок.

ПСВ U-19 — Шахтар U-19 1:1

Голи: ван Дейвен, 55 (пен) — Дрозд, 76.

ПСВ U-19: Смолінаарс — Бос, Ван Хопен, Брессер, Ваєрс (Джонс. 83) — Бабья (Бессі, 71), Мерін, Ван ден Берг — Беренс (Ван де Ріт, 60), Бахаті, Ван Дейвен.

Шахтар U-19: Баглай — Огарков, Башмарін, Костюк, Дрозд — Давиденко (Бугдаш, 68) — Стрільчук (Петрук, 61), Цуканов, Сметана, Тютюнов (Гарабажій, 90) — Ломага (Калюжний, 61).

Попередження: Бабья, Брессер — Башмарін, Огарков, Давиденко, Петрук.