Сьогодні, 27 листопада, мали пройти два матчі 18 туру Першої ліги у групі Б, проте один із них не відбувся.

У єдиному зіграному матчі Вікторія на своєму полі розгромила ЮКСУ з рахунком 5:1.

У складі сумської команди голами відзначилися Руслан Паламар, який реалізував пенальті, Максим Бойко, Артем Данилюк та Максим Євпак, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Дмитро Махнєв.

Вікторія — ЮКСА 5:1
Голи: Євпак, 40, 73, Паламар, 55 (пен), Бойко, 75, Данилюк, 89 — Махнєв, 62.

У той же час матч між Кременем та Маріуполем не відбувся через неявку на гру останніх.

Як зазначає прес-служба Кременя, Маріуполь не зміг приїхати на матч через тяжке фінансове становище.

Це вже другий подібний випадок із Маріуполем і за регламентом, команду мають зняти з розіграшу чемпіонату.

Група Б
1 Кудрівка 16 9 4 3 22 12 10 31
2 Металіст 1925 16 8 5 3 21 10 11 29
3 СК Полтава 16 8 5 3 24 14 10 29
4 ЮКСА 16 8 4 4 31 21 10 28
5 Вікторія 16 6 5 5 23 12 11 23
6 ФСК Маріуполь 15 5 3 7 16 21 -5 18
7 МФК Металург 15 3 5 7 12 22 -10 14
8 Діназ 15 3 4 8 12 25 -13 13
9 Кремінь 15 1 3 11 7 31 -24 6