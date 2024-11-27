ФСК Маріуполь не з'явився на матч проти Кременя.
Вікторія - ЮКСА, ФК Вікторія
27 листопада 2024, 19:20
Сьогодні, 27 листопада, мали пройти два матчі 18 туру Першої ліги у групі Б, проте один із них не відбувся.
У єдиному зіграному матчі Вікторія на своєму полі розгромила ЮКСУ з рахунком 5:1.
У складі сумської команди голами відзначилися Руслан Паламар, який реалізував пенальті, Максим Бойко, Артем Данилюк та Максим Євпак, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Дмитро Махнєв.
Вікторія — ЮКСА 5:1
Голи: Євпак, 40, 73, Паламар, 55 (пен), Бойко, 75, Данилюк, 89 — Махнєв, 62.
У той же час матч між Кременем та Маріуполем не відбувся через неявку на гру останніх.
Як зазначає прес-служба Кременя, Маріуполь не зміг приїхати на матч через тяжке фінансове становище.
Це вже другий подібний випадок із Маріуполем і за регламентом, команду мають зняти з розіграшу чемпіонату.
|Група Б
|1
|
|Кудрівка
|16
|9
|4
|3
|22
|12
|10
|31
|2
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|Металіст 1925
|16
|8
|5
|3
|21
|10
|11
|29
|3
|
|СК Полтава
|16
|8
|5
|3
|24
|14
|10
|29
|4
|
|ЮКСА
|16
|8
|4
|4
|31
|21
|10
|28
|5
|
|Вікторія
|16
|6
|5
|5
|23
|12
|11
|23
|6
|
|ФСК Маріуполь
|15
|5
|3
|7
|16
|21
|-5
|18
|7
|
|МФК Металург
|15
|3
|5
|7
|12
|22
|-10
|14
|8
|
|Діназ
|15
|3
|4
|8
|12
|25
|-13
|13
|9
|
|Кремінь
|15
|1
|3
|11
|7
|31
|-24
|6