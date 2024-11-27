Інше

ФСК Маріуполь не з'явився на матч проти Кременя.

Сьогодні, 27 листопада, мали пройти два матчі 18 туру Першої ліги у групі Б, проте один із них не відбувся.

У єдиному зіграному матчі Вікторія на своєму полі розгромила ЮКСУ з рахунком 5:1.

У складі сумської команди голами відзначилися Руслан Паламар, який реалізував пенальті, Максим Бойко, Артем Данилюк та Максим Євпак, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Дмитро Махнєв.

Вікторія — ЮКСА 5:1

Голи: Євпак, 40, 73, Паламар, 55 (пен), Бойко, 75, Данилюк, 89 — Махнєв, 62.

У той же час матч між Кременем та Маріуполем не відбувся через неявку на гру останніх.

Як зазначає прес-служба Кременя, Маріуполь не зміг приїхати на матч через тяжке фінансове становище.

Це вже другий подібний випадок із Маріуполем і за регламентом, команду мають зняти з розіграшу чемпіонату.