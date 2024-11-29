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У списку п'ять фахівців.

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила номінантів на звання найкращого тренера за підсумками 2024 року.

До списку увійшли п'ять фахівців: Карло Анчелотті (Реал), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Хабі Алонсо (Баєр), Ліонель Скалоні (збірна Аргентини) та Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії).

Раніше ФІФА оголосила номінантів на звання найкращого футболіста 2024 року, а також найкращого воротаря, куди потрапив українець Андрій Лунін.

Володарем цієї нагороди за підсумками минулого року є Гвардіола.