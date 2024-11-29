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До списку потрапило 11 гравців.

ФІФА назвала номінантів на звання найкращого гравця за підсумками 2024 року.

До списку претендентів на нагороду потрапили 11 футболістів: Джуд Беллінгем (Реал), Дані Карвахаль (Реал), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Тоні Кроос (Реал), Кіліан Мбаппе (Реал), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Родрі (Манчестер Сіті), Федеріко Вальверде (Реал), Вінісіус Жуніор (Реал), Флоріан Вірц (Баєр), Ламін Ямал (Барселона).

Нагадаємо, раніше володарем Золотого м'яча став іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі.

Також додамо, що на нагороду найкращому воротареві за версією ФІФА претендує українець Андрій Лунін.