Іспанія

На нагороду претендують семеро голкіперів.

ФІФА на своєму офіційному сайті назвала семеро претендентів на звання найкращого голкіпера за підсумками 2024 року.

До числа претендентів потрапив український воротар Андрій Лунін, який минулого сезону був основним у складі "вершкових" після конкуренції з Кепою Аррісабалагою та травми Тібо Куртуа.

Окрім українця на нагороду претендують Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Едерсон (Манчестер Сіті), Майк Меньян (Мілан), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Давід Рая (Арсенал) та Унаї Сімон (Атлетік).

Нагадаємо, наприкінці жовтня голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес став володарем призу імені Лева Яшина. Для нього ця нагорода стала другою поспіль.