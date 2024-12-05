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Провідні команди світу і не тільки дізналися своїх суперників у майбутньому турнірі нового формату, який пройде в Маямі.

Наступного літа у CША вперше в історії пройде оновлений Клубний чемпіонат світу, на тлі чого у Маямі, Флорида, відбулася офіційна церемонія жеребкування групового етапу цього турніру під егідою ФІФА.

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Формат турніру зазнав кардинальних змін і тепер буде розігруватися за схемою чемпіонатів світу серед національних збірних — 32 клуби діляться на вісім груп по чотири команди, два кращих колективи з кожної групи виходять в 1/8 фіналу турніру.

До вашої уваги результати жеребкування Клубного чемпіонату світу-2025:

ГРУПА А

Палмейрас (Бразилія)

Порту (Португалія)

Аль-Ахлі (Єгипет)

Інтер Маямі (США)

ГРУПА B

Парі Сен-Жермен (Франція)

Атлетіко Мадрид (Іспанія)

Ботафогу (Бразилія)

Сіетл Саундерс (США)

ГРУПА С

Баварія Мюнхен (Німеччина)

Окленд Сіті (Нова Зеландія)

Бока Хуніорс (Аргентина)

Бенфіка Лісабон (Португалія)

ГРУПА D

Фламенгу (Бразилія)

Есперанс (Туніс)

Челсі (Англія)

Леон (Мексика)

ГРУПА E

Рівер Плейт (Аргентина)

Урава Ред Даймондс (Японія)

Монтеррей (Мексика)

Інтер Мілан (Італія)

ГРУПА F

Флуміненсе (Бразилія)

Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Ульсан Хендай (Південна Корея)

Мамелоді Сандаунс (ПАР)

ГРУПА G

Манчестер Сіті (Англія)

Відад (Марокко)

Аль-Айн (ОАЕ)

Ювентус (Італія)

ГРУПА H

Реал Мадрид (Іспанія)

Аль-Хілаль (Саудівська Аравія)

Пачука (Мексика)

РБ Зальцбург (Австрія)



ФОРМАТ ЖЕРЕБКУВАННЯ

Плей-оф турніру буде розділений на два різні шляхи: До першого шляху вийдуть переможці груп A, C, E, G та другі місця в групах B, D, F та H. Другий шлях – це переможці груп B, D, F, H та другі місця груп A, C, E та G.

Дві кращі за рейтингом команди УЄФА та КОНМЕБОЛ (Манчестер Сіті, Реал Мадрид, Фламенгу та Палмейрас) будуть розділені по різним шляхам і не зустрінуться раніше півфіналів. Так само третя та четверта команди рейтингів УЄФА та КОНМЕБОЛ (Баварія, ПСЖ, Рівер Плейт та Флуміненсе).

Челсі, Борусія Дортмунд, Інтер та Порту (5-8 рейтингу УЄФА) потраплять в групи до найкращих команд КОНМЕБОЛ, а Атлетіко Мадрид, Бенфіка, Ювентус та РБ Зальцбург до команд з першої четвірки рейтингу УЄФА. Представники МЛС — Інтер Маямі та Сіетл Саундерс, автоматично потрапили в групи А та В відповідно.