Провідні команди світу і не тільки дізналися своїх суперників у майбутньому турнірі нового формату, який пройде в Маямі.
Джанні Інфантіно, Getty Images
05 грудня 2024, 21:35
Наступного літа у CША вперше в історії пройде оновлений Клубний чемпіонат світу, на тлі чого у Маямі, Флорида, відбулася офіційна церемонія жеребкування групового етапу цього турніру під егідою ФІФА.
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Формат турніру зазнав кардинальних змін і тепер буде розігруватися за схемою чемпіонатів світу серед національних збірних — 32 клуби діляться на вісім груп по чотири команди, два кращих колективи з кожної групи виходять в 1/8 фіналу турніру.
До вашої уваги результати жеребкування Клубного чемпіонату світу-2025:
ГРУПА А
Палмейрас (Бразилія)
Порту (Португалія)
Аль-Ахлі (Єгипет)
Інтер Маямі (США)
ГРУПА B
Парі Сен-Жермен (Франція)
Атлетіко Мадрид (Іспанія)
Ботафогу (Бразилія)
Сіетл Саундерс (США)
ГРУПА С
Баварія Мюнхен (Німеччина)
Окленд Сіті (Нова Зеландія)
Бока Хуніорс (Аргентина)
Бенфіка Лісабон (Португалія)
ГРУПА D
Фламенгу (Бразилія)
Есперанс (Туніс)
Челсі (Англія)
Леон (Мексика)
ГРУПА E
Рівер Плейт (Аргентина)
Урава Ред Даймондс (Японія)
Монтеррей (Мексика)
Інтер Мілан (Італія)
ГРУПА F
Флуміненсе (Бразилія)
Боруссія Дортмунд (Німеччина)
Ульсан Хендай (Південна Корея)
Мамелоді Сандаунс (ПАР)
ГРУПА G
Манчестер Сіті (Англія)
Відад (Марокко)
Аль-Айн (ОАЕ)
Ювентус (Італія)
ГРУПА H
Реал Мадрид (Іспанія)
Аль-Хілаль (Саудівська Аравія)
Пачука (Мексика)
РБ Зальцбург (Австрія)
ФОРМАТ ЖЕРЕБКУВАННЯ
Плей-оф турніру буде розділений на два різні шляхи: До першого шляху вийдуть переможці груп A, C, E, G та другі місця в групах B, D, F та H. Другий шлях – це переможці груп B, D, F, H та другі місця груп A, C, E та G.
Дві кращі за рейтингом команди УЄФА та КОНМЕБОЛ (Манчестер Сіті, Реал Мадрид, Фламенгу та Палмейрас) будуть розділені по різним шляхам і не зустрінуться раніше півфіналів. Так само третя та четверта команди рейтингів УЄФА та КОНМЕБОЛ (Баварія, ПСЖ, Рівер Плейт та Флуміненсе).
Челсі, Борусія Дортмунд, Інтер та Порту (5-8 рейтингу УЄФА) потраплять в групи до найкращих команд КОНМЕБОЛ, а Атлетіко Мадрид, Бенфіка, Ювентус та РБ Зальцбург до команд з першої четвірки рейтингу УЄФА. Представники МЛС — Інтер Маямі та Сіетл Саундерс, автоматично потрапили в групи А та В відповідно.