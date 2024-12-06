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Лідер чемпіонату Саудівської Аравії вирвав перемогу в компенсований час матчу.

Аль-Іттіхад у рамках 13-го туру чемпіонату Саудівської Аравії-2024/25 приймав Ан-Наср.

Протягом першого тайму поєдинку команди не порадували глядачів голами. По перерві вони обмінялися результативними ударами Бензема та Роналду. Для обох ексгравців мадридського Реала вони були 10-ми в сезоні турніру. Нічию гості не втримали, пропустивши від Бергвейна в компенсований час матчу.

Ця перемога Аль-Іттіхада збільшила відстань між ним та Ан-Насром у турнірній таблиці до 11-ти очок. Підопічні Блана йдуть першими з 36-ма заліковими балами, тоді як колектив Піолі з 25-ма перебуває на 4-й сходинці.

Аль-Іттіхад — Ан-Наср 2:1

Голи: Бензема, 55, Бергвейн, 90+1 — Роналду, 57

Аль-Іттіхад: Райкович — Шанкіті (Аль-Скур, 84), Д. Перейра, Кадеш, Мітай — Канте, Фабіньйо — Аль-Обуд (Аль-Амрі, 46), Ауар, Бергвейн (Аль-Шехрі, 90+2) — Бензема

Ан-Наср: Бенто — Аль-Ганнам, Сімакан, Лапорт, Аль-Бушал — Аль-Хайбарі (Марран, 90+3), Брозович — Анжело (Гаріб, 72), Отавіу, Мане — Роналду

Попередження: Д. Перейра, Бергвейн, Бензема — Брозович, Аль-Ганнам, Лапорт, Отавіу