Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 10 грудня 2024 року.
Фото Шахтар
10 грудня 2024, 19:24
Донецький Шахтар поступився мюнхенській Баварії у заключному матчі основного етапу Юнацької ліги УЄФА-2024/25.
"Гірники" приймали "червоних" у німецькому Гельзенкірхені. Баварія двічі уразила ворота Шахтаря, здобувши перемогу, яка дозволила клубу з Німеччини фінішувати вище за колектив з України в турнірній таблиці. Обидві команди вийшли до плей-оф Юнацької ліги УЄФА.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар U-19 — Баварія U-19 у рамках 6-го туру основного етапу Юнацької ліги УЄФА-2024/25:
Шахтар U-19 — Баварія U-19 0:2
Голи: Скотт, 38, Унзельд, 80
Шахтар U-19: Баглай, Дрозд, Гарабажій, Башмарін, Огарков (Оніщук, 89), Бундаш (Давиденко, 46), Сметана, Цуканов, Тютюнов (Решетніков, 84), Стрільчук (Шелекета, 46), Ломага (Петрук, 46)