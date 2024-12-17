Інше

Бразилець став гравцем Ді Сі Юнайтед.

Ді Сі Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Радом'яка Жоаном Пеглоу.

Угода з 22-річним бразильцем розрахована до кінця 2027 року. Також включено опцію продовження контракту до кінця 2028 року.

У нинішньому сезоні Пеглоу провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.

Раніше Пеглоу на правах оренди виступав за Дніпро-1, за який відіграв 15 матчів — три м'ячі та два асисти. Також він грав за дубль Порту, Інтернасьйонал, Спорт Ресіфі та Атлетіко Гояненсе.