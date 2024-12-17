До 11-ки найкращих потрапили п'ятеро представників мадридського Реала.
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17 грудня 2024, 20:23
У ході церемонії The Best FIFA було оголошено символічну збірну за підсумками 2024 року.
Місця серед 11-ки найкращих дісталися виключно гравцям із чемпіонатів Англії та Іспанії:
Воротар: Еміліано Мартінес;
Захисники: Дані Карвахаль, Антоніо Рюдігер, Рубен Діаш, Вільям Саліба;
Півзахисники: Джуд Беллінгем, Родрі, Тоні Кроос;
Нападники: Ламін Ямал, Ерлінг Голанд, Вінісіус Жуніор.
Зазначимо, що лише четверо (Діаш, Беллінгем, Голанд, Вінісіус) з вищезгаданих виконавців потрапили до символічної збірної 2023 року за версією ФІФА.