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До 11-ки найкращих потрапили п'ятеро представників мадридського Реала.

У ході церемонії The Best FIFA було оголошено символічну збірну за підсумками 2024 року.

Місця серед 11-ки найкращих дісталися виключно гравцям із чемпіонатів Англії та Іспанії:

Воротар: Еміліано Мартінес;

Захисники: Дані Карвахаль, Антоніо Рюдігер, Рубен Діаш, Вільям Саліба;

Півзахисники: Джуд Беллінгем, Родрі, Тоні Кроос;

Нападники: Ламін Ямал, Ерлінг Голанд, Вінісіус Жуніор.

Зазначимо, що лише четверо (Діаш, Беллінгем, Голанд, Вінісіус) з вищезгаданих виконавців потрапили до символічної збірної 2023 року за версією ФІФА.