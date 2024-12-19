Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Італії, що відбувся 18 грудня 2024 року.
Реал Мадрид — Пачука, Getty Images
19 грудня 2024, 07:50
У рамках фіналу Міжконтинентального кубка ФІФА мадридський Реал у Лусаїлі обіграв мексиканську Пачуку (3:0).
Команда Карло Анчелотті на рівних провела із суперниками першу половину зустрічі, яку все ж таки завершила забитим м’ячем.
Представник Мексики після перерви прагнув відігратись, проте "галактікос" доволі швидко забили вдруге, тож у підсумку впевнено забрали свій черговий трофей.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Пачука у рамках фіналу Міжконтинентального кубка ФІФА-2024:
Реал Мадрид — Пачука 3:0
Голи: Мбаппе, 37, Родріго, 53, Вінісіус Жуніор, 83 (пен).
Реал Мадрид: Куртуа — Гарсія, Рюдігер, Чуамені, Васкес (Асенсіо, 88) — Камавінга (Себальйос, 62), Вальверде — Вінісіус Жуніор, Беллінгем (Гюлер, 88), Родріго (Модрич, 70) — Мбаппе (Діас, 62).
Пачука: Морено — Гонсалес, Мікольта, Баррето, Родрігес (Санчес, 75) — Педраса, Монтіель — Ідріссі (Домінгес, 89), Деосса (Ернандес, 88), Баутіста (Мена, 75) — Рондон.
Попередження: Педраса, Рондон.