У рамках фіналу Міжконтинентального кубка ФІФА мадридський Реал у Лусаїлі обіграв мексиканську Пачуку (3:0).

Команда Карло Анчелотті на рівних провела із суперниками першу половину зустрічі, яку все ж таки завершила забитим м’ячем.

Представник Мексики після перерви прагнув відігратись, проте "галактікос" доволі швидко забили вдруге, тож у підсумку впевнено забрали свій черговий трофей.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Пачука у рамках фіналу Міжконтинентального кубка ФІФА-2024:

Реал Мадрид — Пачука 3:0
Голи: Мбаппе, 37, Родріго, 53, Вінісіус Жуніор, 83 (пен).

Реал Мадрид: Куртуа — Гарсія, Рюдігер, Чуамені, Васкес (Асенсіо, 88) — Камавінга (Себальйос, 62), Вальверде — Вінісіус Жуніор, Беллінгем (Гюлер, 88), Родріго (Модрич, 70) — Мбаппе (Діас, 62).

Пачука: Морено — Гонсалес, Мікольта, Баррето, Родрігес (Санчес, 75) — Педраса, Монтіель — Ідріссі (Домінгес, 89), Деосса (Ернандес, 88), Баутіста (Мена, 75) — Рондон.

Попередження: Педраса, Рондон.