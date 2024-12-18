Іспанія

Мексиканська Пачука не склала проблем для команди Карло Анчелотті.

Мадридський Реал у фіналі Міжконтинентального кубка ФІФА впевнено обіграв мексиканську Пачуку з рахунком 3:0.

Команда Карло Анчелотті відкрила рахунок у матчі на 37 хвилині, коли Джуд Беллінгем побачив у штрафному майданчику Вінісіуса Жуніора, який обіграв воротаря та віддав на Кіліана Мбаппе, який вразив порожні ворота.

Потім на 53 хвилині Родріго отримав м'яч від Мбаппе на лінії штрафного майданчика, хитнув двох опонентів на замаху та класно пробив у дальній кут воріт, подвоївши перевагу "вершкових".

Остаточну крапку у матчі поставив Вінісіус, який реалізував пенальті після фолу на Лукасі Васкесі.

У компенсований час Пачука навіть забила у ворота Тібо Куртуа, однак її м'яч був скасований через очевидний офсайд.

Український воротар Андрій Лунін потрапив до заявки на матч, але просидів усю гру на лаві запасних.

Таким чином Реал став першим переможцем нового турніру, створеного ФІФА, який проводитиметься щорічно.

Проте слід зазначити, що раніше міжконтинентальний кубок проводився з 1960 до 2002 року. За цей час Реал тричі брав трофей, тож можна вважати, це четвертим успіхом мадридського клубу в турнірі ФІФА.

Реал Мадрид — Пачука 3:0

Голи: Мбаппе, 37, Родріго, 53, Вінісіус Жуніор, 83 (пен).

Реал Мадрид: Куртуа — Гарсія, Рюдігер, Чуамені, Васкес (Асенсіо, 88) — Камавінга (Себальйос, 62), Вальверде — Вінісіус Жуніор, Беллінгем (Гюлер, 88), Родріго (Модрич, 70) — Мбаппе (Діас, 62).

Пачука: Морено — Гонсалес, Мікольта, Баррето, Родрігес (Санчес, 75) — Педраса, Монтіель — Ідріссі (Домінгес, 89), Деосса (Ернандес, 88), Баутіста (Мена, 75) — Рондон.

Попередження: Педраса, Рондон.