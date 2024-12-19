Інше

Країна Перської затоки отримала запрошення від організаторів турніру.

Збірна Саудівської Аравії запрошена до участі в Золотому кубку КОНКАКАФ-2025 і 2027, передає видання The Athletic.

Запрошення ця національна команда отримала на тлі підписання багаторічної угоди між Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії (PIF) і КОНКАКАФ у серпні. Інвестиція послідувала за тим як одна з найбільших у світі нафтових компаній Aramco (уряд СА володіє контрольною часткою) стала "офіційним енергетичним партнером" організації.

Із 1996 по 2005 рік до участі в Золотому кубку запрошували додаткову країну. Після 16-річної відсутності такої, Катар приєднався до турніру, організованого КОНКАКАФ, у 2021 та 2023 роках.

Золотий кубок КОНКАКАФ-2025 стартує 14 червня, а фінал заплановано на 6 липня. США та Канада вже кваліфікувалися в якості гоcподарів, а Мексика — як чинний переможець. Також відбір уже пройшли Гаїті, Сальвадор, Кюрасао, Панама та Домініканська Республіка.