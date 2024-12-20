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Українець отримав нову угоду від казахстанського клубу.

Прес-служба Актобе оголосила про продовження контракту із головним тренером Ігорем Леоновим.

Нова угода з 57-річним українцем розрахована до кінця 2025 року.

Цього сезону Актобе завоював Кубок Казахстану, а також став бронзовим призером чемпіонату, що забезпечило клубу путівку в перший раунд кваліфікації Ліги Європи на сезон-2025/26.

Нагадаємо, Леонов очолив Актобе у вересні цього року, а раніше він працював у структурі клубу.

Під його керівництвом команда провела сім матчів та здобула п'ять перемог, двічі програвши.