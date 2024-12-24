Інше

Венесуелец порушив умови контракту у Словані.

Нападник київського Динамо Ерік Рамірес, який зараз виступає за аргентинський Тигре на правах оренди, отримав дискваліфікацію на шість місяців. Про це повідомляє журналіст Гарсія Грова.

За інформацією джерела, таке покарання для 26-річного венесуельця виписала ФІФА після скарги з боку братиславського Словану за порушення умов контракту у 2022 році.

При цьому наголошується, що Рамірес може скасувати своє покарання, якщо погодитиметься виплатити клубу компенсацію, яку озвучив суд.

Контракт Раміреса з Динамо розрахований до літа 2026 року, а його угода з Тигре діє до літа 2025 року. У аргентинського клубу є опція викупу футболіста.

Нинішнього сезону Рамірес провів 29 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.