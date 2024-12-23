Україна

Нова угода розрахована до 30 червня 2028 року.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про продовження контракту з захисником Олександром Тимчиком.

Нова угода з 27-річним українцем розрахована до літа 2028 року.

Тимчик став гравцем "біло-синіх" у віці 16 років – у 2013 році. У першій команді він дебютував у жовтні 2016 року. Також він віддавався в оренду кам'янській Сталі та луганській Зорі.

Нинішнього сезону Тимчик провів 19 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Після 17 турів Динамо Київ лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять балів.