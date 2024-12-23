Кияни проведуть матчі з болгарською та польською командами.
Олександр Шовковський, ФК Динамо Київ
23 грудня 2024, 13:31
Стали відомі перші суперники київського Динамо на зимових зборах в Туреччині. Команда Шовковського розпочне спаринги 12 січня.
Першим суперником киян буде болгарський ЦСКА 1948 із міста Софія. Матч відбудеться в Белеку. Наступного дня столична команда проведе товариський матч проти польського Відзева Лодзь.
ЦСКА 1948 посідає 10 місце у турнірній таблиці чемпіонату Болгарії. Відзев йде на дев'ятій сходинці Екстракляси.
Раніше повідомлялось, що Шовковський наздогнав Шарана в унікальному рейтингу УПЛ.