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Грецький клуб незадоволений рішенням і має намір подати апеляцію.

Головного тренера ПАОК Резвана Луческу дискваліфікували на чотири місяці. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Дисциплінарний комітет, ставши взірцем персональних нападок, намагається знищити ПАОК, усуваючи головного тренера від участі у матчах майже до кінця сезону.

Рішення суддів є результатом політики, яка хоче звинуватити "проблемного" Луческу у всіх бідах грецького футболу. Той факт, що в покаранні зазначено ім'я фізіотерапевта Афанасіоса Капуласа, який перебував у роздягальні під час інциденту, доводить, що судді навіть не розглядали відео, а лише скаргу АЕКа, яка була сповнена вигадок.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve yardımcıları, AEK ile deplasmanda oynadıkları maç sonrası otopark alanında taraftarlara saldırdığı için 4'er ay futboldan men cezası aldı.pic.twitter.com/WOqrpZmf71 — Deportes Reports (@DeportesReports) December 30, 2024

Ми чекаємо на перегляд рішення Апеляційним комітетом, тим паче, що рішення інформує нас про те, що є прийнятним, а що неприйнятним під час матчів. Ми будемо поважати це рішення, намагаючись допомогти роботі по боротьбі з насильством.

Постскриптум. АЕК обрав тип суперництва, яке вони хочуть мати з нами, а саме скарги та додаткове втручання. Ми сподіваємося, що відтепер вони подбають про те, щоб жодна стороння річ не потрапила на поле стадіону на жодному з їхніх домашніх матчів", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, після матчу АЕКу з ПАОКом у 1/4 фіналу Кубку Греції (1:0) Луческу та його помічники вибігли з клубного автобусу після провокацій з боку фанатів суперника та спробували вступити з ними у бійку — у справу втрутилася поліція.

Також додамо, що, крім дискваліфікації, Луческу та його помічники були оштрафовані на 15 тисяч євро, а ПАОК має виплатити ще 30 тисяч євро.

Після 16 турів ПАОК посідає друге місце у грецькій Суперлізі під керівництвом сина Мірчі Луческу, відстаючи від Олімпіакосу на один бал.