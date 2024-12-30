Грецький клуб незадоволений рішенням і має намір подати апеляцію.
Резван Луческу, Getty Images
30 грудня 2024, 22:19
Головного тренера ПАОК Резвана Луческу дискваліфікували на чотири місяці. Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Дисциплінарний комітет, ставши взірцем персональних нападок, намагається знищити ПАОК, усуваючи головного тренера від участі у матчах майже до кінця сезону.
Рішення суддів є результатом політики, яка хоче звинуватити "проблемного" Луческу у всіх бідах грецького футболу. Той факт, що в покаранні зазначено ім'я фізіотерапевта Афанасіоса Капуласа, який перебував у роздягальні під час інциденту, доводить, що судді навіть не розглядали відео, а лише скаргу АЕКа, яка була сповнена вигадок.
Ми чекаємо на перегляд рішення Апеляційним комітетом, тим паче, що рішення інформує нас про те, що є прийнятним, а що неприйнятним під час матчів. Ми будемо поважати це рішення, намагаючись допомогти роботі по боротьбі з насильством.
Постскриптум. АЕК обрав тип суперництва, яке вони хочуть мати з нами, а саме скарги та додаткове втручання. Ми сподіваємося, що відтепер вони подбають про те, щоб жодна стороння річ не потрапила на поле стадіону на жодному з їхніх домашніх матчів", – йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, після матчу АЕКу з ПАОКом у 1/4 фіналу Кубку Греції (1:0) Луческу та його помічники вибігли з клубного автобусу після провокацій з боку фанатів суперника та спробували вступити з ними у бійку — у справу втрутилася поліція.
Також додамо, що, крім дискваліфікації, Луческу та його помічники були оштрафовані на 15 тисяч євро, а ПАОК має виплатити ще 30 тисяч євро.
Після 16 турів ПАОК посідає друге місце у грецькій Суперлізі під керівництвом сина Мірчі Луческу, відстаючи від Олімпіакосу на один бал.