Тренер висловився про португальця.
Луческу, getty images
24 грудня 2024, 12:38
Колишній наставник київського Динамо Мірча Луческу, який зараз очолює збірну Румунії, висловився про тренера Фенербахче Жозе Моурінью.
Моурінью — чемпіон і це вражаюча особистість, але він не такий, як я, Фергюсон і Венгер. Він не схожий на нас. Ми створювали команди, а не змінювали клуби кожні 2−3 роки", — цитує Луческу Sport.
Нагадаємо, Моурінью з минулого літа очолює турецький Фенербахче.
Додамо, що Луческу встановив рекорд серед всіх тренерів збірних.