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Тренер висловився про португальця.

Колишній наставник київського Динамо Мірча Луческу, який зараз очолює збірну Румунії, висловився про тренера Фенербахче Жозе Моурінью.

Моурінью — чемпіон і це вражаюча особистість, але він не такий, як я, Фергюсон і Венгер. Він не схожий на нас. Ми створювали команди, а не змінювали клуби кожні 2−3 роки", — цитує Луческу Sport.

Нагадаємо, Моурінью з минулого літа очолює турецький Фенербахче.

Додамо, що Луческу встановив рекорд серед всіх тренерів збірних.