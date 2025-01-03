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Зірковий португалець не планує залишати Ан-Наср.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Парі Сен-Жермен розпочав переговори з зірковим форвардом Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Утім, за словами 39-річного португальця, він не планує залишати Саудівську Аравію.

"Я щасливий у Саудівській Аравії, і моя сім'я щаслива. Ми почали нове життя в цій прекрасній країні.

Наполеглива робота, повага до клубу, повага до свого контракту і віра, що все зміниться — Ан-Наср спробує виграти більше титулів", — цитує слова Кріштіану Роналду журналіст Фабріціо Романо.

У сезоні-2024/25 Кріштіану Роналду провів за Ан-Наср 19 матчів, в яких він забив 16 голів та віддав 3 асисти, проте не виграв жодного командного трофею.