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Відпочинок після Ювентуса трохи затягнувся.

Колишній чеський півзахисник та володар Золотого м’яча-2003 Павел Недвед після завершення професійної кар’єри працював у туринською Ювентусі на посадах члена ради директорів та віце-президента клубу впродовж 12 років, після чого залишив розташування "Старої Синьйори".

Від осені 2022 року 52-річний фахівець мав тривалий період "творчої відпустки", але цієї зими вирішив повернутись до справ.

Пропозиція при цьому для Недведа надійшла з незвичного для нього футбольного середовища — із Саудівської Аравії, де місцевий Аш-Шабаб готує для нього позицію спортивного директора.

Наразі перемовини перебувають на просунутій стадії та є близькими до успішного завершення.