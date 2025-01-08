Саудівський Аш-Шабаб на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Павела Недведа спортивним директором клубу.

Учасник чемпіонату Саудівської Аравії поки що не повідомив про деталі угоди з 52-річним чехом.

Раніше Недвед працював віцепрезидентом Ювентуса з жовтня 2015 до листопада 2022 року. До цього він був членом правління туринського клубу.

Нагадаємо, наприкінці грудня Аш-Шабаб очолив Фатіх Терім.