Легендарний чех не мав робочого місця з кінця 2022 року.
Павел Недвед, фото Аш-Шабаб
08 січня 2025, 23:17
Саудівський Аш-Шабаб на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Павела Недведа спортивним директором клубу.
Учасник чемпіонату Саудівської Аравії поки що не повідомив про деталі угоди з 52-річним чехом.
Раніше Недвед працював віцепрезидентом Ювентуса з жовтня 2015 до листопада 2022 року. До цього він був членом правління туринського клубу.
Нагадаємо, наприкінці грудня Аш-Шабаб очолив Фатіх Терім.