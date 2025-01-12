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Невідомо, де гравець продовжить кар’єру.

Колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес цієї зими попросив мадридський Райо Вальєкано, якому належить його контракт, достроково припинити дію угоди.

33-річний виконавець провів лише пів року в іспанському колективі, після трансферу із бразильського Сан-Паулу в якості вільного агента.

Наразі представники футболіста активно шукають для нього місце для продовження кар’єри.

Одним із варіантів при цьому називався колумбійський клуб Хуніор де Барранкілья, проте в інтерв’ю напередодні мажоритарний акціонер клубу Фуад Чар підбив невтішні підсумки триденної зустрічі з гравцем.

"Ми зробили оцінку пропозицій щодо деяких контрактів, які вже має Хамес Родрігес. Я отримав висновки, що в цих клубів набагато вищі пропозиції, майже вдвічі більші, аніж можемо запропонувати ми.

Отже, можу сказати, що ця операція провалилась.

Ми говорили і говорили про ці цифри, і було дещо нетактовно з боку представників гравця чекати, доки ми до них приїдемо, щоб вони потім сказали, що наша пропозиція надто далека від інших.

Вони не сказали мені, який саме клуб запропонував такі гроші. Я думаю, що вони повинні були бути трохи більш відвертими, більш відкритими, до нас. Мені дуже боляче за всі очікування людей, бо я дійсно думав, що ми були дуже близькі до цього підписання.

Мені сказали, що Хамес повинен ухвалити рішення на наступний день, але я думаю, що між нами все скінчено", — заявив представник клубу.

Повідомляється, що у послугах півзахисника також зацікавлений мексиканський Леон, який улітку гратиме на Клубному чемпіонаті світу.