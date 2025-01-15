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Вирішуватиме долю команди.

Португальський нападник Кріштіану Роналду разом із трансфером до аравійського Ан-Насра взимку 2023 року отримав не тільки статус гравця цього клубу, а й роль одного з провідників футболу в регіоні на широкий загал.

Наразі ж триває останнє півріччя дії чинного контракту 39-річного виконавця з цим колективом, і сторони при цьому розраховують на подальшу співпрацю.

Очевидно, що й на вигідних для самого Кріштіану умовах.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що в новому контракті Роналду буде прописана зарплатня в 183 млн євро з урахуванням податків на найближчий рік.

Окрім цього, у португальця з’явиться можливість впливати на формування складу Ан-Насра — право голосу під час оформлення трансферів клубу.

На додачу, Роналду отримає 5% від акцій клубу, що в контексті майбутнього чемпіонату світу-2034 в Саудівській Аравії може принести йому довготривалий прибуток.

На рахунку Кріштіану в цьому сезоні 20 матчів, у яких забив 17 голів та віддав три асисти.