Інше

Відвертий коментар наставника Аль-Хілаля.

Жорже Жезуш дав зрозуміти, що Неймар навряд чи гратиме за Аль-Хілаль.

"Неймар не включений до заявки на чемпіонат. Він може грати в Лізі чемпіонів Азії. Чемпіонат Саудівської Аравії — один із найкращих у світі. Усі футболісти Аль-Хілаля могли б грати за будь-який клуб Європи. Неймар уже не в змозі грати на звичному рівні. На жаль, ситуація для нього склалася важко.

У нього все ще є контракт з Аль-Хілалем, і, можливо, саме йому потрібно визначати своє майбутнє. Усе залежить від адміністрації, я не знаю, що буде з Неймаром далі. У нас є одне місце в заявці, воно зарезервоване для футболіста 2003 року або молодше. Ми зараз шукаємо вінгера, який зміг би зайняти це місце.

Салаха та інших зірок чекати цієї зими не варто. Влітку — можливо", — сказав головний тренер Аль-Хілаля.

Раніше повідомлялося, що Неймар отримав пропозицію з МЛС.