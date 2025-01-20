Новим головним тренером збірної Ісландії став Арнар Гуннлейгссон.
Арнар Гуннлейгссон, ksi.is
20 січня 2025, 23:20
Футбольна асоціація Ісландії на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера збірної, яким став Арнар Гуннлейгссон.
Деталі угоди із 51-річним ісландцем не розголошуються.
До цього Гуннлейгссон очолював Вікінгур, разом з яким він ставав чемпіоном Ісландії, чотири рази брав Кубок та один раз Суперкубок країни.
Першим викликом нового наставника стануть матчі плей-оф проти Косова за вихід до Дивізіону В у Лізі націй. Матчі відбудуться 20 та 23 березня.
Нагадаємо, Ісландія є суперником збірної України у відбірковій групі ЧС-2026. Матчі пройдуть 10 жовтня та 16 листопада.