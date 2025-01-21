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Нова угода розрахована до кінця 2025 року.

Корінтіанс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з півзахисником донецького Шахтаря Майконом.

Нова орендна угода з 27-річним бразильцем розрахована до кінця 2025 року.

Для Майкона це вже четверта оренда поспіль у складі Коріантіанса, куди він перебрався після початку війни.

Контракт футболіста з "гірниками", який не грав із квітня минулого року через тяжку травму, розрахований до кінця 2026 року.

Минулого року Майкон провів 13 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.