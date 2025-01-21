Нова угода розрахована до кінця 2025 року.
Майкон, ФК Корінтіанс
21 січня 2025, 00:45
Корінтіанс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з півзахисником донецького Шахтаря Майконом.
Нова орендна угода з 27-річним бразильцем розрахована до кінця 2025 року.
Для Майкона це вже четверта оренда поспіль у складі Коріантіанса, куди він перебрався після початку війни.
Контракт футболіста з "гірниками", який не грав із квітня минулого року через тяжку травму, розрахований до кінця 2026 року.
Минулого року Майкон провів 13 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.