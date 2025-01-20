Україна

Клуб із Молдови проведе спаринг із чемпіоном України.

Став відомий суперник донецького Шахтаря на других зборах в Туреччині. Ним стане кишинівський Зімбру, повідомила пресслужба молдовського клубу.

Зімбру зіграє з командою Маріно Пушича 8 лютого 2025 року. Кишинівський колектив займає другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Молдови.

Нагадаємо, що на перших турецьких зборах Шахтар провів три поєдинки: проти Динамо Загреб (2:2) та ЦСКА Софія (1:0) і Лудогорця (4:0).