Клуб із Молдови проведе спаринг із чемпіоном України.
Пушич, getty images
20 січня 2025, 12:39
Став відомий суперник донецького Шахтаря на других зборах в Туреччині. Ним стане кишинівський Зімбру, повідомила пресслужба молдовського клубу.
Зімбру зіграє з командою Маріно Пушича 8 лютого 2025 року. Кишинівський колектив займає другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Молдови.
Нагадаємо, що на перших турецьких зборах Шахтар провів три поєдинки: проти Динамо Загреб (2:2) та ЦСКА Софія (1:0) і Лудогорця (4:0).