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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 20 січня 2025 року.

Завершилася 1062 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- "Трамп хоче подзвонити путіну протягом кількох днів після інавгурації", – CNN.

- "Північнокорейські солдати вбивали українських військових, які хотіли здатись в полон на Курщині", — Wall Street Journal.

- "У Вашингтоні 20 січня відбулася церемонія інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Для нього це вже друга каденція на посаді глави американської держави. Під час інавгурації республіканець виступив із промовою, у якій згадав про необхідність боротьби з мігрантами, плани колонізувати Марс, однак жодного разу не згадав про війну в Україні".

- "Правоохоронці затримали колишніх командирів оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрія Галушкіна, 125 окремої бригади територіальної оборони Артура Горбенка та 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади Іллю Лапіна за підозрою у провалі оборони під час наступу російських військ у травні 2024 року".

- "Війна в Україні не закінчиться ані завтра, ані післязавтра", — Макрон.

- "Литва передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли безпілотники литовського виробництва".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, противник завдав три ракетних та 46 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 71 КАБ, 1065 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового. Одне боєзіткнення триває.

П’ятнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись неподалік Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янського, українські воїни атаку відбили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Щербинівка та Озарянівка 13 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три атаки досі тривають.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 72 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Шістдесят п’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще сім боєзіткнень тривають. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 337 осіб, з них 143 — безповоротно. Знищено 13 автомобілів, три засоби супутникового зв’язку та 17 БпЛА. Окрім того, пошкоджено бойову броньовану машину та автомобіль окупантів.

На Новопавлівському напрямку зупинено сім штурмових дій противника, загарбник намагався йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного.

Наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.

Одинадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, чотири з яких тривають дотепер, крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів (24 КАБ) та провів 337 артилерійських обстрілів.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив, здійснючи обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, застосовуючи авіацію.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Є хороша робота Служби безпеки України, ДБР, Національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах. І грошовиті “воєнкоми”, і ситуації як на Харківщині, коли російська армія намагалась окупувати нашу землю й знов вийти на Харків, і злочинні помилки в керівництві бригадами – усе це потребує розслідування та справедливих відповідей. Дякую правоохоронцям за кроки. І важливо, щоб люди відчували, що статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенства права".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!