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Екс-лідер Динамо став гравцем аутсайдера грецької Суперліги.

Колишній півзахисник київського Динамо Беньямін Вербич став гравцем грецького Левадіакоса, повідомляє прес-служба клубу.

Деталі угоди з 31-річним словенцем не розголошуються, але він був вільним агентом після того, як залишив Панатінаїкос у грудні.

Цього сезону Беньямін провів лише один матч, у якому відіграв на полі одну хвилину.

Після 19 турів Левадіакос посідає 12 місце із 14 команд у грецькій Суперлізі.