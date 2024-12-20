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Словенець залишив грецький клуб.

Колишній вінгер київського Динамо Беньямін Вербич залишив грецький Панатінаїкос. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт, який був розрахований до літа 2025 року, розірвали достроково.

Панатінаїкос був готовий відпустити футболіста минулого літа, але не знайшлося відповідної пропозиції.

Нагадаємо, Вербич перебрався до Греції влітку 2022 року, перейшовши з Динамо вільним агентом. Однак цього сезону він відіграв лише один матч у липні.