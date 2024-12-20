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Футболіст попрощався з одноклубниками.

Беньямін Вербич прокоментував свій відхід з Панатінаїкоса.

"Мій час у Панатінаїкосі закінчився. Я хотів би висловити подяку вболівальникам. Ваша підтримка означала для мене дуже багато. Дуже дякую також моїм товаришам по команді та всім, хто працює в клубі.

Ви всі зробили моє перебування в Афінах незабутнім. До колекції трофеїв я з гордістю додав Кубок Греції. Бажаю вам удачі", – написав Вербич в Instagram.

Нагадаємо, Вербич перебрався до Греції влітку 2022 року, перейшовши з Динамо вільним агентом. Однак цього сезону він відіграв лише один матч у липні.