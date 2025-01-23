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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 січня 2025 року.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

Завершилася 1064 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

- Президент США Дональд Трамп закликав росію зупинити війну проти України та укласти угоду. А в іншому разі він погрожує податками, тарифами та санкціями. "Закінчимо цю війну, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким способом — і легкий спосіб завжди кращий. Настав час укладати угоду. Жодне життя більше не повинно бути втрачене!", — заявив президент США.

- Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів з рф у Стамбулі навесні 2022 року російська сторона передала Києву ультиматум, у якому вимагала, щоб Україну очолив проросійський депутат Віктор Медведчук. Окрім зміни президента, за словами Зеленського, рф також вимагала переходу всього Донбасу під її контроль та скорочення української армії до 50 тисяч військових.

- Контррозвідники СБУ викрили відомого адвоката з Дніпра у коригуванні російських ракетних ударів по місту. Його називають "одним з найбільш законспірованих агентів ФСБ" на Дніпропетровщині.

- Головного психіатра ЗСУ Олега Друзя взяли під варту на два місяці з можливістю вийти під заставу в 49 мільйонів гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів за час повномасштабної війни.

- Колишнього командира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна, за якого внесли заставу в 5 мільйонів гривень та відпустили з-під варти, знову затримали. ДБР заявило про нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

- У 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 мільярдів євро. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс. Він зазначив, що Україна отримає ці кошти в межах двох програм — кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 103 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали по території України двох ракетних та 18 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 29 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 852 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Лозової, Загризового та Петропавлівки. Українські захисники відбили шість атак, одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Першотравневе, Новосергіївка, Зелена Долина, Кузьмине, Зелений Гай, Зарічне, Ямполівка та у Серебрянському лісі. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру, які тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували у районі населеного пункту Торецьк. На даний час продовжуються два боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 55 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя, Зеленого. Дотепер триває сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів бомбами та некерованими ракетами по районах населених пунктів Сухий Яр, Костянтинівка, Зелене Поле, Гродівка. Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 200 окупантів, 102 з них — безповоротно. Також знищено тринадцять одиниць автомобільної техніки, три антени БпЛА, засіб супутникового зв'язку та мотоцикл, крім того, значно пошкоджено гармату та три автомобілі загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне – продовжується дотепер. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по районах Темирівки, Новосілки, Костянтинополя та Роздольного.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 9 безуспішних штурмів позицій українських підрозділів. Ворог завдав 15 авіаційних ударів 20 керованими бомбами та здійснив 327 артилерійських обстрілів.

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Мільйони з нас – разом. І разом змогли вистояти, зберегли Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові – разом – прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну – обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч. Боронити своє. Боронити своїх. Боронити всіма силами".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!