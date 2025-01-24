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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 січня 2025 року.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

Завершилася 1065 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

- Бабушкінський райсуд Дніпра скасував запобіжний захід військовослужбовцю Сергію Гнезділову, його звільнили в залі суду. Тепер Гнезділов повернеться на службу назад до своєї частини в 56 окремій мотопіхотній бригаді. Там він буде оператором БпЛА.

- росіяни опублікували відео розстрілу шести українських військовополонених. Розстріл стався на Донеччині. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про цей злочин ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста, а в Офісі генерального прокурора відкрили кримінальне провадження.

- За даними моніторингового проєкту DeepState, росіяни просунулися у Великій Новосілці на Донеччині. А от блогер і волонтер Сергій Стерненко заявляв, що українські війська "знову бʼються в майже повному оточенні".

- Трамп заявив, що домовиться про зниження ціни на нафту, щоб припинити війну в Україні.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 119 бойових зіткнень, противник завдав два ракетні та 55 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 86 КАБ, використав для ударів 863 дрони-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі чотириса обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Липців.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Загризового та Петропавлівки, досі триває боєзіткнення.

Сім разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Ямполівки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю та Копанок.

На Сіверському напрямку в районі Івано-Дар’ївки та Білогорівки наші захисники відбили два ворожих штурми.

На Краматорському напрямку противник здійснив два штурми позицій наших захисників. Ворожа активність окупантів проявлялася в районі Часового Яру.

В районах Диліївки, Кримського, Щербинівки та Торецька ворог 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 63 наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Відродження, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне, одне боєзіткнення триває досі. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день на даному напрямку ліквідовано 189 окупантів, ще 190 поранено. Знищено одну бойову машину піхоти, дев’ять одиниць автомобільної та дві одиниці мототехніки, п’ять засобів РЕБ та вісім антен БпЛА. Окрім того, було пошкоджено артилерійську систему та засіб супутникового зв’язку противника.

Сім ворожих штурмів відбили наші захисники на Новопавлівському напрямку, ворог атакував поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві штурмових дії, які успішно відбили наші захисники.

На Курщині українські захисники відбили 12 атак загарбницьких військ, окрім цього ворог завдав 24 авіаційних удари, скинувши при цьому 38 КАБ, здійснив 358 обстрілів позицій наших військ та цивільної інфраструктури на території росії.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Координуємо нашу міжнародну роботу, сьогодні були відповідні наради, і передусім щодо Сполучених Штатів Америки і наших європейських партнерів. Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне – не збавляти обертів і тиснути. Тиснути на росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме росія старається затягнути агресію та окупацію.

Звичайно, енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. І Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з росією щодо енергоресурсів. Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, але й для всієї нашої Європи.

Я дякую всім, хто нам допомагає! Я дякую кожному й кожній, хто б’ється заради України: Донеччина, Харківщина, Південь і Курщина – всюди, де це потрібно заради інтересів та незалежності нашої держави".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!