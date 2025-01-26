Назарій Русин став гравцем Хайдука, повідомив офіційний сайт хорватської команди.

Угода розрахована до кінця сезону, а у хорватського клубу буде опція викупу 26-річного форварда. 

Русин виступає за Сандерленд із вересня 2023 року. З чуток, у це трансферне вікно Назарій відмовив ЛНЗ і Абердину. У поточному сезоні Русин провів 11 матчів за англійську команду і забив один гол. 

Раніше повідомлялося, що Яремчук відмовився від варіанта з Венецією. 