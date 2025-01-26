26-річний футболіст залишив Сандерленд.
Назарій Русин, ФК Хайдук
26 січня 2025, 00:12
Назарій Русин став гравцем Хайдука, повідомив офіційний сайт хорватської команди.
Угода розрахована до кінця сезону, а у хорватського клубу буде опція викупу 26-річного форварда.
Русин виступає за Сандерленд із вересня 2023 року. З чуток, у це трансферне вікно Назарій відмовив ЛНЗ і Абердину. У поточному сезоні Русин провів 11 матчів за англійську команду і забив один гол.
Раніше повідомлялося, що Яремчук відмовився від варіанта з Венецією.