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26-річний футболіст залишив Сандерленд.

Назарій Русин став гравцем Хайдука, повідомив офіційний сайт хорватської команди.

Угода розрахована до кінця сезону, а у хорватського клубу буде опція викупу 26-річного форварда.

Русин виступає за Сандерленд із вересня 2023 року. З чуток, у це трансферне вікно Назарій відмовив ЛНЗ і Абердину. У поточному сезоні Русин провів 11 матчів за англійську команду і забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Яремчук відмовився від варіанта з Венецією.