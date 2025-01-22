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Українець не захотів вирушати в оренду до скромного клубу Серії А.

Нападник Олімпіакоса Роман Яремчук міг продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Europa Calcio.

За інформацією джерела, керівництво грецького клубу вже домовилося про оренду 29-річного українця за 500 тисяч євро із опцією викупу за 3-4 мільйони євро.

Однак сам футболіст відмовився від варіанта з Венецією, оскільки хоче приєднатися до більш амбітного клубу.

Нинішнього сезону Яремчук провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі.

Після 21 туру Венеція набрала 15 очок і посідає 19 місце у Серії А.