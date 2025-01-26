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Португалець продовжує тримати удар!

Нападник Ан-Наср Кріштіану Роналду за останні два з половиною місяці не забив тільки в одному матчі за клуб і збірну Португалії.

Нагадаємо, 26 січня форвард відзначився в матчі ліги Саудівської Аравії проти Аль-Фатех і довів свій бомбардирський рахунок за кар'єру до 920 м'ячів. На даний момент Кріштіану є абсолютним лідером в історії футболу за цим показником.

Водночас із 14 м'ячами він очолив список найкращих бомбардирів саудівської ліги, обійшовши на один м'яч серба Александра Мітровича.

Загалом у поточному сезоні на рахунку Роналду 23 матчі, в яких він забив 20 м'ячів і зробив три гольові передачі. Чинний контракт португальця з Ан-Насром розрахований до 30 червня 2025 року, його трансферна вартість становить 12 млн євро.