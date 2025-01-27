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24-річний українець виступає у чемпіонаті Ізраїлю.

Захисник київського Динамо Олександр Сирота, який виступає в оренді за Маккабі Хайфа, отримав травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після медичного обстеження у 24-річного українця виявили невеликий розрив зовнішнього меніска, через що йому довелося перенести операцію.

За інформацією ЗМІ, футболіст може пропустити місяць чи трохи більше.

Цього сезону Сирота провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі. Його оренда розрахована до літа 2025 року.

Після 19 ігор Маккабі Хайфа набрав 37 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті Ізраїлю.