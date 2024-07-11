Україна

Орендна угода розрахована на один рік.

Захисник київського Динамо Олександр Сирота продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Орендну угоду між 24-річним українцем та Маккабі Хайфою розраховано на один рік. При цьому Маккабі матиме можливість викупити футболіста "біло-синіх".

Минулого сезону Сирота провів 20 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Також зазначимо, що Маккабі Хайфа посів друге місце у своєму чемпіонаті та зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.