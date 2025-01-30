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Український голкіпер інтегрується в нову команду.

Напередодні голкіпер збірної України Георгій Бущан офіційно перейшов із київського Динамо до Аш-Шабаба із чемпіонату Саудівської Аравії, підписавши контракт на два з половиною роки.

Як повідомляє пресслужба саудівського клубу, 30-річний український воротар провів своє перше тренування у новому клубі під керівництвом досвідченого Фатіха Теріма.

Аш-Шабаб опублікував фото та відео з дебютної тренувальної сесії Бущана у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Георгій Бущан провів 177 матчів за Динамо Київ, з яких 72 "на нуль" за 164 пропущених голів. Із киянами голкіпер виграв чемпіонат України, а також Кубок України (2) та Суперкубок України (3).