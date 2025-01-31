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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 січня 2025 року.

Завершилася 1072 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- У ніч 30 січня російські війська атакували ударними дронами Shahed Суми. Один із них поцілив у житлову багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу загинули 9 людей. Унаслідок атаки, попередньо, зруйновано 9 квартир та 12 балконів. У будинку, де сталося влучання, відключили електро, водо й теплопостачання. Також в одному під'їзді немає газу. Також удень окупанти вдарили по Краматорську. Під вогнем ворога опинилася історична забудова. Унаслідок атаки поранень зазнали 13 людей.

- Швеція оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,2 мільярда доларів. Так, Україна отримає: 16 бойових катерів, 1 млн боєприпасів калібру 12,7 мм, 146 вантажівок, 1500 протитанкових установок TOW, 200 гранатометів AT4.

- Поліція Словаччини затримала громадянина України, якого підозрюють у нібито підготовці до державного перевороту в країні. Його хочуть депортувати, а втім, керівниця словацької поліції Яна Машкарова не змогла відповісти, чи перебуває затриманий у міжнародному розшуку та чи діяв він із кимось. Тим часом в МЗС кажуть, що відомство знає про інцидент із затриманням громадянина України у Словаччині, та наголошують, що тримають ситуацію на особливому контролі.

- Війська рф застосовують по Україні безпілотники типу Shahed зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та шрапнелями, щоби збільшити кількість жертв серед цивільних.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сьогодні російська держава-терорист завдала 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в напрямку Липців. Також ворог завдав авіаудару по району Козачої Лопані.

Три рази агресор атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Підрозділи Сил оборони зупинили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Копанки, Балка Журавка, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі. Наші воїни відбили дев’ять ворожих атак. Під авіаударами опинились райони Нової Кругляківки та Лиману.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив дев’ять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського, всі боєзіткнення завершені. Противник завдав авіаударів по Дронівці та Сіверську.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 10 спроб загарбників просунутись вперед в районах Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. В той же час, ворог завдав авіаударів по районах Федорівки, Тихонівки та Білокузминівки.

На Торецькому напрямку окупанти 13 разів намагались просунутись вперед в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського, одне зіткнення ще триває. Також — бомбардували Щербинівку, Катеринівку, Клебан-Бик та Іванопілля, застосувавши КАБ.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 51 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сім боєзіткнень тривають досі. Авіаудару керованими авіабомбами зазнало Білицьке. За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку, за сьогодні, склали 337 осіб вбитими та пораненими, знищено десять автомобілів, одну антену БпЛА, один засіб супутникового зв’язку, два засоби РЕБ, один ПТРК, комплекс спостереження “Муром-М” та три БпЛА оперативно-тактичного рівня, крім того, суттєво пошкоджено два міномети противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку позицій українських військ поблизу Костянтинополя. Авіаударів зазнали населені пункти Розлив та Комар.

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив чотири спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новополя та Новосілки. Від ворожих авіаударів постраждали Тернове та Темирівка.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку російські загарбники сім разів намагалися витіснити із займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнавши втрат – відступили.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили 11 атак загарбницької армії на цьому напрямку, крім того, авіація ворога завдала по власній території 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 КАБ.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Щогодини – оновлення ситуації в Сумах, там досі тривають роботи на місці влучання російського шахеду. Звичайний житловий будинок зруйновано. Девʼять людей вбито – мої співчуття всім рідним. Тринадцять людей постраждали, і серед них дитина. Усім надається необхідна допомога. Хочу подякувати кожному рятувальнику, кожному медичному працівнику, усім поліцейським, які допомагають.

Це вже типовий почерк росії – зруйнувати життя багатьох родин, цілого дому. І кожен такий російський удар потребує відповіді світу – терор не можна залишити безкарним. Найбільш ефективно – підтримувати наших людей, нашу державу. Зберігати тиск на росію і не піддаватись московським маніпуляціям – чи то політичним, чи то в медіа. Треба примушувати росію до миру. Тільки там причина війни, вона у росії".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!