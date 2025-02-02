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Команда Дженнаро Гаттузо зазнала поразки в чемпіонаті Хорватії.

Центральний нападник Назарій Русин дебютував за Хайдук, відзначившись гольовою передачею.

У 20-му турі чемпіонату Хорватії підопічні Дженнаро Гаттузо зустрілися з Локомотивою в Загребі. Зимовий новачок гостей Русин з'явився на полі по перерві, за рахунку 2:1 на користь господарів поля.

На рахунку 26-річного українця асист на Марко Ліваю. На це взяття воріт Локомотива відповіла своїм голом, у підсумку здобувши перемогу.

Локомотива — Хайдук 3:2

Голи: Мудражія, 24, 72, Вукович, 25 — Діалло, 14, Лівая, 53

Хайдук із 37-ма очками йде другим у турнірній таблиці, відстаючи від лідируючої Рієка на два залікових бали.