Інше

Матч відкриття відбудеться у Сербії, а фінал — в Албанії.

Прес-служба УЄФА оголосила, що господарями молодіжного чемпіонату Європи 2027 року призначено футбольні асоціації Албанії та Сербії.

Це рішення було ухвалено на останньому засіданні Виконавчого комітету УЄФА.

Турнір за участю 16 команд пройде на чотирьох стадіонах в Албанії (Тирана, Шкодер, Ельбасан та Рогожина) та на чотирьох аренах у Сербії (Нові-Сад, Лозниця, Лісковац та Заєчар).

Матч відкриття відбудеться у Сербії, а фінал турніру довірили Албанії.

Нагадаємо, найближчий чемпіонат Європи серед молодіжних команд 2025 року пройде у Словаччині.