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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 лютого 2025 року.

Завершилася 1078 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Між Україною та росією відбувся ще один обмін військовополоненими, під час якого обміняти вдалося 150 військових. Серед повернутих — воїни Військово-морських сил, що потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, військові Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліціянт.

- У будівлі територіального центру комплектування Кам’янця-Подільського, що в Хмельницькій області, пролунав вибух. Внаслідок нього загинула одна людина — той, хто передавав речі військовому ТЦК, після чого і стався вибух. Ще четверо зазнали поранень — двоє лікарів, одна перехожа та військовослужбовець.

- росія готова вести перемовини з Україною щодо війни, зокрема із президентом Володимиром Зеленським. Речник російського лідера дмитро пєсков заявив про це, однак зауваживши, що існує питання щодо "легітимності" Зеленського.

- Спецпосланець президента США у справах України Кіт Келлог представить стратегію Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни на безпековій конференції в Мюнхені, яка відбудеться вже наступного тижня, 14-16 лютого. Bloomberg писав із посиланням на джерела, що після цього Келлог приїде до України на зустріч з українським президентом.

- Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають продовження терміну воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 9 травня.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

За сьогодні противник завдав одного ракетного (одна ракета), 48 авіаційних ударів, скинувши 78 КАБ, та здійснив понад 4400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Козачої Лопані та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог 11 разів атакував в районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського. Наші воїни зупинили вісім атак загарбників, ще три бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників у напрямках Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського, всі атаки вже відбито.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, одне боєзіткнення ще триває. КАБом противник завдав авіаудару по Ступочкам.

На Торецькому напрямку ворог провів дев’ять наступальних дій на позиції наших військ в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Авіація противника завдала ударів по Клебан-Бику та Катеринівці.

Від початку доби ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надеждинки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Наші підрозділи відбили 18 атак, два боєзіткнення триває дотепер. Улакли зазнали авіаційного удару противника. За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 298 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено 16 автомобілів, засіб супутникового зв’язку, окопний РЕБ, самохідну артилерійську установку, міномет; також наші захисники пошкодили два танки, дві одиниці автомобільної техніки, БМ-21 “Град”, гармату та самохідну артилерійську установку ворога.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районі Костянтинополя. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Комар, Розлив, Бурлацьке та Багатир.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Новополя, також завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Єгорівці та Білогорівці.

На Курському напрямку українські захисники відбили дев’ять ворожих атак. Крім того, ворог завдав 37 авіаційних ударів, скинувши 52 КАБи, здійснив 371 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Щойно підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО за підсумками засідання – засідання, яке відбулося напередодні. Все детально пропрацьовуємо.

Будуть продовжені всі програми підтримки наших людей – програми, які показали свою ефективність. Мільйонам людей уже допомогли, обовʼязково буде подовжена відповідна робота.

Уряду доручено дати фінансовий ресурс під пряму підтримку людей та українських виробників. Це ключовий пріоритет – зростання українського виробництва завдяки нашій підтримці. Це дасть більше доходів бюджету, громадам, більше робочих місць і, що дуже важливо, більше самостійності нашій державі.

Правоохоронці взяли в роботу всі матеріали, які надані податковою та Фінмоніторингом, щодо виявлених порушень. Схеми у фінансовому секторі – на мільярди. Завдання просте: взяти мільярди з тіні й направити на реальну можливість держави допомагати людям".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!