Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 лютого 2025 року.

Завершилася 1076 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Києвом угоду, за якою Україна постачатиме Сполученим Штатам потрібні для електроніки рідкоземельні мінерали в обмін на американську допомогу.

- У бою загинув український льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ, капітан Іван Болотов. Йому було лише 24 роки. У боях за Україну загинув командир 2 окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії "Гострі картузи" та офіцер Антон Спіцин. Він воював із перших днів повномасштабного вторгнення.

- У житловому комплексі "Алые паруса" в Москві стався вибух. Унаслідок цього загинув Армен Саркісян — засновник батальйону спецпризначення "Арбат", який воює проти України у складі російської армії. Серед постраждалих — колишній охоронець президента-втікача Віктора Януковича.

- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що військове командування розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами. Відповідний план уже затвердив президент України Володимир Зеленський.

- У Рівному затримали 19-річних хлопців, які готували теракт біля управління поліції.

- "Спецпосланець Трампа Келлог має приїхати до України вже в лютому", — NV.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 94 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали 70 авіаударів, застосувавши 106 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 833 дрони-камікадзе та здійснили 4767 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу населеного пункту Вовчанськ, водночас, ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Баранівка та Бочкове.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Українські захисники відбили 11 атак, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники чотири рази атакували позиції українців неподалік Тернів, Новолюбівки та Ямполівки. Наші оборонці відбили всі атаки противника.

На Сіверському напрямку триває атака на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Сіверськ та Закітне.

На Краматорському напрямку тривають три бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується одне бойове зіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне. Дотепер тривають чотири боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 246 окупантів, 124 з них — безповоротно. Також знищено 2 танки, сім одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, одну установку БМ 21 “Град”, одну гармату, три антени управління БпЛА та один засіб супутникового зв'язку противника, крім того, суттєво пошкоджено самохідну установку, автомобіль, дві гармати та мотоцикл.

На Новопавлівському напрямку ворог також активний — шість разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара, два боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки, з яких одна триває до цього часу.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новоданилівки та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог вісім разів безрезультатно атакував позиції наших військ в районах Антонівки та Придніпровського.

В Курській області українські захисники відбили сім ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав 26 авіаційних ударів, із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив понад сто артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Ставка – передусім про енергетику, про захист нашої енергосистеми. Росіяни не змінюють свого завдання знищити українську енергетику, постійно завдають ударів і роблять так, щоб підлаштовувати свої удари під спроможності нашого захисту – щоб складніше було відбивати.

Я дякую всім нашим воїнам, кожному й кожній, хто працює, щоб подолати цю загрозу, – наш повітряний щит, усі сили ППО, мобільні вогневі групи, всі сили РЕБ і розробники РЕБ. Це постійна швидка еволюція засобів радіоелектронної боротьби. Ми маємо бути в ній значно швидшими".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!