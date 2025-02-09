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40-річний португалець продовжить виступи в Саудівській Аравії.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду продовжив контракт із командою з Саудівської Аравії, про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За даними джерела, португальський форвард продовжив контракт зі столичним клубом до літа 2026 року, а офіційно про пролонгацію буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, що 40-річний нападник виступає за Ан-Наср із січня 2023 року. У нинішньому сезоні Роналду взяв участь у 26 іграх у всіх турнірах, у яких відзначився 24 забитими м'ячами і чотирма результативними передачами партнерам по команді.

Зазначимо, що Роналду продовжує гонитву за позначкою в 1000 голів. Наразі на його рахунку 924 забиті м'ячі.

Раніше повідомлялось, що Роналду отримає суттєве підвищення статусу в Ан-Насрі після оновлення контракту.