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Португалець не зумів вразити ворота Аль-Ахлі.

Перервалася серія матчів із голами Кріштіану Роналду.

Нападник Ан-Насра не зміг вразити ворота Аль-Ахлі у 20-му турі чемпіонату Саудівської Аравії (3:2). Португалець провів на полі 76 хвилин і завдав одного удару по воротах суперника — його було заблоковано.

Роналду забивав у кожному з п'яти попередніх матчів, на його рахунку 7 м'ячів на цьому відрізку.

Раніше повідомлялося, що Роналду продовжив контракт з Ан-Насром.