Португалець не зумів вразити ворота Аль-Ахлі.
Кріштіану Роналду, getty images
13 лютого 2025, 22:36
Перервалася серія матчів із голами Кріштіану Роналду.
Нападник Ан-Насра не зміг вразити ворота Аль-Ахлі у 20-му турі чемпіонату Саудівської Аравії (3:2). Португалець провів на полі 76 хвилин і завдав одного удару по воротах суперника — його було заблоковано.
Роналду забивав у кожному з п'яти попередніх матчів, на його рахунку 7 м'ячів на цьому відрізку.
Раніше повідомлялося, що Роналду продовжив контракт з Ан-Насром.