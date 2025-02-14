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Черговий українець в МЛС.

Представник МЛС ФК Лос-Анджелес оформив трансфер українського лівого захисника Артема Смолякова з житомирського Полісся. Про це повідомляє офіційний сайт "чорно-золотих".

"Артем — високо оцінений молодий захисник, який у молодому віці привнесе в LAFC великий досвід. Ми раді підписати гравця з його здібностями та потенціалом у наш клуб, оскільки ми продовжуємо боротися за трофеї в усіх змаганнях", — заявив генеральний менеджер LAFC Джон Торрінгтон.

Зазначається, що 21-річний захисник підписав з Лос-Анджелес трудову угоду до 31 грудня 2028 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, американський клуб заплатив Поліссю за Смолякова два мільйони євро.

Цього сезону Артем Смоляков відіграв за Полісся 19 матчів та забив один гол.