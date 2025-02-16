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Коментар 37-річного француза.

Карім Бензема, який виступає в Саудівській Аравії за Аль-Іттіхад, висловився про бомбардирські досягнення Кріштіану Роналду, який грає за Ан-Наср.

"Хочу дещо сказати: я не такий хлопець, який думає тільки про те, щоб забивати і забивати голи. Добре бути тут із Кріштіану, але для мене важливіше вигравати матчі. Якщо я зможу забивати голи, які допомагатимуть команді, то буду щасливий.

Мені подобається і забивати голи, і віддавати результативні передачі, подобається допомагати команді. Команда — найголовніше для мене, тож я щасливий", — наводить слова Бензема офіційний сайт саудівської Про-ліги.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе повторив унікальне досягнення Бензема.